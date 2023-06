Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 40,76 GBP abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 40,76 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Unilever-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 40,75 GBP aus. Den London-Handel startete das Papier bei 40,81 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 55.393 Unilever-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 9,99 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,86 GBP. Dieser Wert wurde am 01.07.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Unilever-Aktie derzeit noch 9,57 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 43,04 GBP.

Am 27.04.2023 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.121,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.611,00 EUR ausgewiesen.

Am 25.07.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Unilever einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt nach: Unilever hat offenbar Suche nach neuem Chairman begonnen

Unilever-Aktie fester: Unilever nutzt vermehrt afrikanische Lieferanten

Unilever-Aktie leichter: Unilever-CFO nimmt Ende Mai 2024 seinen Hut