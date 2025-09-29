DAX23.880 +0,6%ESt505.528 +0,4%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.130 -0,4%Nas22.537 -0,2%Bitcoin96.393 -1,1%Euro1,1727 ±-0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.837 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX letztlich fester -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Rüstungsaktien, Etsy und Shopify im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen! Pivotal-Point Nachverfolgung Autodesk: Profiteur des KI- und Bau-Booms - Erwartungen im 2. Quartal deutlich übertroffen!
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken  Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Daimler Truck, CTS Eventim und Heinecken 
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Notierung im Blick

Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag höher

30.09.25 16:10 Uhr
Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag höher

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 44,03 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever plc
50,56 EUR -0,04 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,03 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 44,04 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,68 GBP. Zuletzt wechselten 730.740 Unilever-Aktien den Besitzer.

Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 49,10 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,32 GBP.

Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,97 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gibt ab: Ben & Jerry's-Mitgründer verlässt vor Abspaltung das Unternehmen

Unilever-Aktie verliert aber: Interimsfinanzchef Srinivas Phatak wird dauerhaft zum CFO

Von Knorr bis Dove: Diese bekannten Marken gehören zur Unilever-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Unilever

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Unilever

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Unilever plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Unilever plc

DatumRatingAnalyst
08:36Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
29.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
29.09.2025Unilever OverweightBarclays Capital
26.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Unilever OutperformBernstein Research
29.09.2025Unilever OverweightBarclays Capital
26.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.09.2025Unilever OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.04.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.02.2025Unilever NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
27.12.2024Unilever Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:36Unilever UnderperformJefferies & Company Inc.
17.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets
10.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever SellUBS AG
09.09.2025Unilever UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Unilever plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen