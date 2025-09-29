Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Dienstagnachmittag höher
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 44,03 GBP.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,03 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Unilever-Aktie bei 44,04 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,68 GBP. Zuletzt wechselten 730.740 Unilever-Aktien den Besitzer.
Am 23.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 49,10 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 43,11 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie.
Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,83 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,32 GBP.
Unilever veröffentlichte am 03.02.2011 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,29 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Unilever 9,29 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9,29 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von Unilever rechnen Experten am 04.02.2027.
Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,97 EUR je Aktie.
Analysen zu Unilever plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:36
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|26.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.04.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.02.2025
|Unilever Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|27.12.2024
|Unilever Market-Perform
|Bernstein Research
|08:36
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|10.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.2025
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
