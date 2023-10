Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag auf grünem Terrain

Unilever im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Unilever. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 38,58 GBP.

Um 11:47 Uhr sprang die Unilever-Aktie im London-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 38,58 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 38,67 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,30 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 209.505 Unilever-Aktien.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Unilever-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 38,21 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 0,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 43,90 GBP.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Unilever am 26.10.2023 vor. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Unilever Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Unilever dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,62 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

