Unilever-Aktie aktuell: Unilever ohne große Veränderung

Die Unilever-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 49,26 EUR. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 49,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 49,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 49,27 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 8.812 Unilever-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,39 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.02.2020 erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 16.03.2020 Kursverluste bis auf 40,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,58 EUR. Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Unilever-Gewinn in Höhe von 2,55 EUR je Aktie aus.

Unilever ist einer der weltweit größten Anbieter von Markenartikeln in den Bereichen Ernährung, Körperpflege, Parfum, Kosmetik sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Der wesentliche Teil des Unilever-Geschäftes besteht aus der Herstellung und dem Vertrieb von täglich gebrauchten Markenartikeln. Die beiden Unternehmen Unilever N. V. und Unilever plc bilden eine lose Einheit, welche von einem gemeinsamen Management geleitet wird und vertraglich eng miteinander verbunden ist. Zu den Produkten des Unternehmens gehören unter anderem Deodorants, Körperpflegeprodukte, Haushaltsreiniger, Koch- und Backprodukte wie Dressings, Brotaufstriche und Tütensuppen sowie Getränke und Eiscreme. Unilever hält in seinen Produktkategorien einige weltweit bekannten Marken wie Axe, Dove, Domestos, Knorr, Magnum, Lipton und Ben & Jerry’s.

