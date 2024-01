Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Unilever-Kurs

Die Aktie von Unilever zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 38,86 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 38,86 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 38,88 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,63 GBP. Bisher wurden via London 277.634 Unilever-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,83 GBP an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,36 Prozent. Am 23.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 36,81 GBP. Mit einem Kursverlust von 5,29 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,79 GBP an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Unilever am 26.10.2023 vor. Auf der Umsatzseite hat Unilever im vergangenen Quartal 15.739,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unilever 15.800,00 EUR umsetzen können.

Am 08.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

