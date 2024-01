Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

Kurs der Unilever

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Unilever. Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 38,67 GBP.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,67 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Unilever-Aktie bei 38,70 GBP. Mit einem Wert von 38,63 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 35.658 Unilever-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,83 GBP. Dieser Kurs wurde am 29.04.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 13,74 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 36,81 GBP ab. Abschläge von 4,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,79 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 26.10.2023 hat Unilever die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15.739,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2023 2,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

