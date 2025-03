Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 46,09 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für das Unilever-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 46,09 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,09 GBP aus. Bei 45,83 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 370.336 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 50,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Unilever-Aktie somit 8,44 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.04.2024 bei 37,30 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Unilever seine Aktionäre 2024 mit 1,48 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 47,64 GBP je Unilever-Aktie an.

Am 03.02.2011 lud Unilever zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2010 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,29 GBP, nach 0,29 GBP im Vorjahresvergleich. Unilever hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Unilever am 31.07.2025 vorlegen. Unilever dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,15 EUR je Unilever-Aktie.

