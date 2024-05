Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Unilever. Zum Vortag unverändert notierte die Unilever-Aktie zuletzt im London-Handel bei 42,61 GBP.

Bei der Unilever-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 42,61 GBP. Der Kurs der Unilever-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 42,82 GBP zu. Die Unilever-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 42,49 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 42,53 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 499.241 Stück.

Am 24.05.2024 markierte das Papier bei 43,56 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 36,81 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 13,63 Prozent könnte die Unilever-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Unilever-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,71 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 44,92 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Unilever am 25.07.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,75 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Favoritenwechsel: Unilever-Aktie profitiert von Hochstufung - Nestlé-Aktie sinkt nach skeptischem Kommentar

Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

STOXX-Handel: STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne