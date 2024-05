Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Unilever-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 42,63 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Unilever-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 42,63 GBP. Die Unilever-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,82 GBP aus. Im Tief verlor die Unilever-Aktie bis auf 42,49 GBP. Bei 42,53 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.494.935 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 24.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 43,56 GBP ein 52-Wochen-Hoch. 2,18 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 36,81 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,71 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,78 EUR je Unilever-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Unilever-Aktie bei 44,92 GBP.

Am 03.02.2011 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2010 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,34 EUR. Im letzten Jahr hatte Unilever einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,80 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,80 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Unilever wird am 25.07.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,75 EUR je Unilever-Aktie.

