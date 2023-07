Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Unilever. Die Unilever-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 42,13 GBP nach.

Werte in diesem Artikel

Die Unilever-Aktie notierte um 15:53 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 42,13 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Unilever-Aktie bis auf 42,02 GBP. Bei 42,23 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 291.270 Unilever-Aktien den Besitzer.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Unilever-Aktie mit einem Kursplus von 6,41 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,98 GBP. Derzeit notiert die Unilever-Aktie damit 10,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Unilever-Aktie bei 43,88 GBP.

Unilever veröffentlichte am 25.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.782,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.750,00 EUR ausgewiesen.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 30.01.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,62 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Unilever-Aktie gewinnt: Ian Meakins wird neuer Chairman von Unilever

Unilever-Aktie springt hoch: Unilever übertrifft Erwartungen

Unilever-Aktie gibt nach: Unilever hat offenbar Suche nach neuem Chairman begonnen