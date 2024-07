Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt

So entwickelt sich Unilever

Die Aktie von Unilever gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Unilever-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 47,82 GBP.

Das Papier von Unilever legte um 11:48 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,0 Prozent auf 47,82 GBP. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Unilever-Aktie bisher bei 47,90 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,61 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 575.594 Unilever-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 47,90 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,17 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 36,81 GBP am 23.01.2024. Mit einem Kursverlust von 23,03 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP an Unilever-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,78 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 46,51 GBP.

Am 03.02.2011 hat Unilever in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2010 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,29 GBP gegenüber 0,29 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Unilever mit einem Umsatz von insgesamt 9,29 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,29 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 13.02.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 29.01.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Unilever im Jahr 2024 2,86 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

