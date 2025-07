Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Unilever am Donnerstagmittag ins Plus

Unilever im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Unilever konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 44,75 GBP.

Um 11:49 Uhr wies die Unilever-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 44,75 GBP nach oben. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 45,09 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 44,80 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 943.137 Unilever-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 50,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 43,11 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,66 Prozent.

Für Unilever-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,48 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,83 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Unilever-Aktie im Durchschnitt mit 48,11 GBP.

Am 03.02.2011 legte Unilever die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2010 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,29 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unilever 0,29 GBP je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unilever in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,29 Mrd. GBP im Vergleich zu 9,29 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Unilever am 05.02.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 04.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Unilever.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,98 EUR je Aktie in den Unilever-Büchern.

