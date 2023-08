Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Unilever zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 40,77 GBP zu.

Die Unilever-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,77 GBP. Die Unilever-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,85 GBP an. Mit einem Wert von 40,65 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 373.107 Unilever-Aktien umgesetzt.

Bei 44,83 GBP markierte der Titel am 29.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Unilever-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 37,98 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 6,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,88 GBP je Unilever-Aktie aus.

Unilever ließ sich am 25.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite standen 14.750,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13.782,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 30.01.2025.

Experten gehen davon aus, dass Unilever im Jahr 2023 2,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Unilever-Aktie

Diese Aktien gehörten zu den ersten Mitgliedern im Dow Jones-Index

Unilever-Aktie gewinnt: Ian Meakins wird neuer Chairman von Unilever

Unilever-Aktie springt hoch: Unilever übertrifft Erwartungen