Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever am Mittag freundlich

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 39,03 GBP zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 39,03 GBP zu. Kurzfristig markierte die Unilever-Aktie bei 39,06 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 38,69 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Unilever-Aktien beläuft sich auf 293.367 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2023 bei 44,83 GBP. Mit einem Zuwachs von 14,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.10.2023 bei 38,21 GBP. Der aktuelle Kurs der Unilever-Aktie ist somit 2,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,90 GBP.

Unilever gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Unilever-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 30.01.2025.

Experten taxieren den Unilever-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,62 EUR je Aktie.

