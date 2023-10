Unilever Aktie News: STOXX 50 Aktie Unilever zieht am Nachmittag an

Notierung im Blick

Die Aktie von Unilever gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Unilever-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 39,01 GBP.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Unilever zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,0 Prozent auf 39,01 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Unilever-Aktie sogar auf 39,11 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 38,69 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 641.299 Unilever-Aktien.

Bei 44,83 GBP erreichte der Titel am 29.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 14,92 Prozent Plus fehlen der Unilever-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,21 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 2,06 Prozent würde die Unilever-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,90 GBP.

Unilever ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,39 Prozent auf 15.739,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Unilever veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Unilever-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Unilever ein EPS in Höhe von 2,62 EUR in den Büchern stehen haben wird.

