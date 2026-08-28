Unilever-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten
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Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Unilever wie folgt eingeschätzt.
2 Experten raten die Unilever-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,98 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,22 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Unilever-Aktie von 47,76 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|21,44
|20.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|39,00 GBP
|-18,34
|11.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|50,50 GBP
|5,74
|05.08.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|21,44
|04.08.2026
|UBS AG
|44,40 GBP
|-7,04
|03.08.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Unilever Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Unilever Sell
|UBS AG