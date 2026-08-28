Unilever-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

31.08.26 18:00 Uhr

Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Unilever wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten die Unilever-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,98 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,22 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Unilever-Aktie von 47,76 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 58,00 GBP 21,44 20.08.2026 Jefferies & Company Inc. 39,00 GBP -18,34 11.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 50,50 GBP 5,74 05.08.2026 Bernstein Research 58,00 GBP 21,44 04.08.2026 UBS AG 44,40 GBP -7,04 03.08.2026

Redaktion finanzen.net