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Unilever-Aktie: Was Analysten im August vom Papier halten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
56.02 EUR 0.02 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen
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Im vergangenen August haben 5 Experten die Aktie von Unilever wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten die Unilever-Aktie zu kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 2 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 49,98 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 2,22 GBP zum aktuellen LSE-Stand der Unilever-Aktie von 47,76 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Halten an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research58,00 GBP21,4420.08.2026
Jefferies & Company Inc.39,00 GBP-18,3411.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)50,50 GBP5,7405.08.2026
Bernstein Research58,00 GBP21,4404.08.2026
UBS AG44,40 GBP-7,0403.08.2026

Redaktion finanzen.net

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.26 Unilever Outperform Bernstein Research
11.08.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Unilever Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 Unilever Outperform Bernstein Research
03.08.26 Unilever Sell UBS AG

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