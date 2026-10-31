Unilever-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
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Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Analyse der Unilever-Aktie abgegeben.
8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen das Halten der Unilever-Aktie, 5 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 51,14 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,43 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Unilever in Höhe von 48,71 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|17,03
|30.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|30.10.2026
|UBS AG
|43,90 GBP
|-9,87
|29.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 GBP
|-17,87
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|48,00 GBP
|-1,45
|28.10.2026
|UBS AG
|43,90 GBP
|-9,87
|28.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|17,03
|28.10.2026
|RBC Capital Markets
|46,00 GBP
|-5,55
|28.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|28.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|19.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|40,00 GBP
|-17,87
|12.10.2026
|Deutsche Bank AG
|51,50 GBP
|5,74
|12.10.2026
|Bernstein Research
|58,00 GBP
|19,08
|09.10.2026
|UBS AG
|43,90 GBP
|-9,87
|07.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|57,00 GBP
|17,03
|06.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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