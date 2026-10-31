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Unilever-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Werte in diesem Artikel
Aktien
Unilever PLC
59.01 EUR 1.72 EUR 3.00 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Analyse der Unilever-Aktie abgegeben.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen das Halten der Unilever-Aktie, 5 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 51,14 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,43 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Unilever in Höhe von 48,71 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP17,0330.10.2026
Bernstein Research58,00 GBP19,0830.10.2026
UBS AG43,90 GBP-9,8729.10.2026
Jefferies & Company Inc.40,00 GBP-17,8728.10.2026
RBC Capital Markets48,00 GBP-1,4528.10.2026
UBS AG43,90 GBP-9,8728.10.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP17,0328.10.2026
RBC Capital Markets46,00 GBP-5,5528.10.2026
Bernstein Research58,00 GBP19,0828.10.2026
Bernstein Research58,00 GBP19,0819.10.2026
Bernstein Research58,00 GBP19,0813.10.2026
Jefferies & Company Inc.40,00 GBP-17,8712.10.2026
Deutsche Bank AG51,50 GBP5,7412.10.2026
Bernstein Research58,00 GBP19,0809.10.2026
UBS AG43,90 GBP-9,8707.10.2026
JP Morgan Chase & Co.57,00 GBP17,0306.10.2026
JP Morgan Chase & Co.--05.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
29.10.26 Unilever Sell UBS AG
28.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets

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