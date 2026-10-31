Unilever-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

31.10.26 18:00 Uhr

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 51,14 GBP fest. Dies entspricht einem Anstieg von 2,43 GBP zum aktuellen LSE-Kurs von Unilever in Höhe von 48,71 GBP.

8 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 3 Experten empfehlen das Halten der Unilever-Aktie, 5 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Analyse der Unilever -Aktie abgegeben.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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