Unilever bestätigt Ausblick und zahlt eine unveränderte Dividende

Der Konsumgüterkonzern Unilever (ISIN: NL0000388619) wird eine Quartalsdividende von 0,4104 Euro ausschütten. Unilever zahlt seine Dividenden vierteljährlich aus. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 1,6416 Euro bezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 54,18 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,03 Prozent.

Ausbezahlt wird die Dividende für das dritte Quartal am 4. Dezember 2019. Ex-Dividenden Tag ist der 31. Oktober 2019. Das Unternehmen hatte im April 2019 die Dividende das 24. Jahr in Folge angehoben. Seit 1937 werden bereits Dividenden bezahlt.

Der Konsumgüterkonzern steigerte im dritten Quartal 2019 den Umsatz um 5,8 Prozent auf 13,3 Mrd. Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Auf bereinigter Basis (um Wechselkurse sowie Zu- und Abgänge bereinigt) ergab sich ein Zuwachs um 2,9 Prozent. In den ersten 9 Monaten 2019 ergab sich ein Anstieg auf bereinigter Basis um 3,4 Prozent auf 39,3 Mrd. Euro. In den Schwellenländern legte der bereinigte Umsatz im dritten Quartal um 5,1 Prozent zu. In den Industriestaaten ergab sich ein Rückgang um 0,1 Prozent.

Für das laufende Jahr wird weiterhin ein Wachstum auf bereinigter Basis in der unteren Hälfte des mittelfristigen Wachstumsziels von 3 bis 5 Prozent erwartet. Zu Unilever zählen Marken wie Dove-Seife, Domestos, Knorr-Fertiggerichte, Magnum- und Langnese -Eis oder auch Lipton-Eistee.

