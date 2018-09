Unilever will doppelte Konzernstruktur bis Dezember beenden

Von Adria Calatayud

LONDON (Dow Jones)--Der Konsumgüterriese Unilever treibt den geplanten Umbau voran. Bis Dezember soll die doppelte Konzernstruktur Geschichte sein, teilte der britisch-niederländische Anbieter von Nahrungsmitteln, Kosmetika sowie Haushaltsreinigern am Dienstag mit. Ab dem 24. Dezember sollen die neuen Aktien der Unilever NV erstmals gehandelt werden.

Bisher gibt es zwei Konzerngesellschaften mit jeweils eigenen Aktien - Unilever plc und Unilever NV. Diese sollen am Stichtag im Verhältnis von jeweils 1:1 in neue Aktien umgetauscht werden, wodurch das bisherige Gewicht der einzelnen Gesellschaften erhalten bleibt. Gehandelt werden die neuen Aktien künftig in London, in Amsterdam und als ADR auch in New York. Unilever wird seinen Firmensitz künftig ausschließlich in Rotterdam haben. Der zweite Sitz in London fällt weg.

Die Aktionäre müssen dem Schritt noch zustimmen. Dazu sind Treffen in Rotterdam am 25. Oktober und in London am 26. Oktober vorgesehen. Auch behördliche Genehmigungen stehen noch aus.

Im vergangenen Jahr musste Unilever einen feindlichen Übernahmeversuch von Kraft Heinz abwehren. Daraufhin wurde die seit 1929 bestehende Doppelstruktur überprüft.

