Unilever will sein Portfolio auf Wachstum ausrichten

BARCELONA (Dow Jones)--Unilever will sein Geschäft in Bereichen wie Gesundheit, Schönheit und Hygiene verstärken. Hier sei größeres nachhaltiges Wachstum möglich, teilte der britisch-niederländische Konsumgüterkonzern mit, nachdem er bereits am Wochenende öffentlich Interesse an GSK Consumer Healthcare angemeldet hatte. Das Joint Venture von Glaxosmithkline und Pfizer könnte einen Wert von 68 Milliarden Dollar haben.

Jetzt erklärte Unilever, nach der jüngsten strategischen Überprüfung seines Geschäfts werde es im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung zu größeren Akquisitionen einerseits und einer Veräußerung von Marken und Geschäften mit geringerem Wachstum andererseits kommen. Eine größere Initiative zur Leistungssteigerung werde noch im Januar verkündet, so das Unternehmen.

January 17, 2022 02:54 ET (07:54 GMT)