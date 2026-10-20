DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.961 -0,1%Euro 1,1234 +0,2%Öl 109,9 +0,3%Gold 4.140 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Union Bank Of India Dematerialised zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Union Bank Of India Dematerialised
180.50 8.50 4.94 %
Charts | News | Analysen

Union Bank Of India Dematerialised hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 7,57 INR gegenüber 5,80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Union Bank Of India Dematerialised im vergangenen Quartal 334,71 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Union Bank Of India Dematerialised 322,15 Milliarden INR umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 6,16 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 146,04 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Union Bank Of India Dematerialised Aktie News

Werbung

Union Bank Of India Dematerialised Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Union Bank Of India Dematerialised nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.