Union Bank Of India Dematerialised zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

20.10.26 06:35 Uhr

Union Bank Of India Dematerialised hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 7,57 INR gegenüber 5,80 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Union Bank Of India Dematerialised im vergangenen Quartal 334,71 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Union Bank Of India Dematerialised 322,15 Milliarden INR umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 6,16 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 146,04 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.net