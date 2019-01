Union fordert nachvollziehbares Verfahren für Weltbank-Chefposten

BERLIN (Dow Jones)--Die Unions-Bundestagsfraktion hat nach dem Rücktritt des Weltbank-Präsidenten Jim Yong Kim eine Nachfolgeregelung in einem transparenten Verfahren angemahnt und dafür eine diplomatische Führungspersönlichkeit eingefordert. Fraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) erklärte, er habe den Rücktritt des Weltbankpräsidenten "mit großem Bedauern" zur Kenntnis genommen". Kim habe die Weltbank in einer für internationale Organisationen schwierigen Zeit sehr gut geführt und gestärkt.

"Es ist jetzt wichtig, in einem offenen und öffentlich nachvollziehbaren Verfahren einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen", verlangte Gröhe. "An der Spitze der größten multilateralen Entwicklungsorganisation der Welt sollte eine Führungspersönlichkeit mit diplomatischen Fingerspitzengefühl und Erfahrung in der Leitung einer großen Behörde stehen."

Hintergrund der Forderung ist die ungeschriebene Regel für die Besetzung der Chefposten bei den beiden Schwesterorganisationen Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank. Traditionell führt immer ein US-Vertreter die Weltbank und eine Person aus Europa den IWF - derzeit ist dies die Französin Christine Lagarde . US-Präsident Donald Trump könnte nun nach Kims überraschendem Rücktritt einen Nachfolgekandidaten benennen. Länder wie China, Russland, Indien und Brasilien stellen die inoffizielle Regelung aber zunehmend in Frage.

Der in Südkorea geborene US-Bürger Kim ist seit 2012 Weltbank-Präsident. Sein Mandat sollte eigentlich noch bis Mitte 2022 laufen. Die Weltbank hatte aber am Montag mitgeteilt, dass Kim seinen Posten zum 1. Februar niederlege und sich künftig im Auftrag einer Gesellschaft mit Investitionen in die Infrastruktur von Entwicklungsländern beschäftigen wolle. Ein genauer Grund für den Rücktritt des 59-Jährigen wurde aber nicht genannt. Übergangsweise soll nun Geschäftsführerin Kristalina Georgieva die Weltbank leiten.

(mit Material von AFP)