Union fordert neue Krankenkassenfinanzierung ohne Beitragserhöhung

Heute im Fokus

Siemens Energy liefert Elektrolyseure für 200-Megawatt-Anlage. Möglicher Rückruf bei Mercedes wegen Abschalteinrichtungen in Diesel-Fahrzeugen. Lufthansa Technik will Militärgeschäft stärken. T-Mobile US anscheinend in Gesprächen mit Tillman über US-Glasfasernetz. Gebremstes Umsatzwachstum bei H&M.