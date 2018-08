Union für Senkung des Arbeitslosenbeitrags um 0,6 Punkte

BERLIN (Dow Jones)--Die Union im Bundestag will den Beitrag zur Arbeitslosenversicherung etwa doppelt so stark senken wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. Eine Absenkung um 0,6 Prozentpunkte sei wohl das, "was man machen kann", erklärte der arbeitsmarktpolitische Sprecher der CDU/CSU, Peter Weiß, am Montag in Berlin. Im Koalitionsvertrag ist eine Senkung um 0,3 Punkte vereinbart. Der Beitragssatz beläuft sich derzeit auf 3 Prozent. Weiß zeigte sich gleichzeitig zuversichtlich, dass es eine schnelle Einigung im Rentenstreit geben wird.

Weiß verwies bei seinen Überlegungen auf Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Dessen Experten halten eine Reserve in der Arbeitslosenversicherung von 20 Milliarden Euro für ausreichend. Ende dieses Jahres wird sie sich demnach auf 22 Milliarden Euro belaufen. Bei einer Senkung des Arbeitslosenbeitrags um 0,5 Punkte würde die Reserve trotzdem noch weiter anwachsen, wie Weiß erklärte. Bei 0,6 Punkten würde die Grenze von 20 Milliarden Euro zumindest nicht unterschritten.

"Viel Unsinn" beim Rentenniveau

Es falle der SPD aber offensichtlich schwer, "einen solchen mutigen Schritt zu gehen", sagte Weiß. Der CDU-Politiker reagierte damit auch auf die Forderung von Arbeitsminister Hubertus Heil, der eine Senkung des Arbeitslosenbeitrags über 0,3 Punkte hinaus zwar mittragen würde, dies aber mit einer "Weiterbildungsoffensive" der Arbeitsagentur verbinden will. Weiß wies das zurück und blickte auch hier auf den Koalitionsvertrag. Darin haben Union und SPD die Entwicklung einer "Nationalen Weiterbildungsstrategie" vereinbart.

Mit Blick auf die Sicherung des Rentenniveaus erklärte Weiß, die Union halte sich an die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, wonach es eine Absicherung der gesetzlichen Rente auf ihrem heutigen Niveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2025 geben soll. Gleichzeitig soll es eine zweite "Haltelinie" beim Beitragssatz von 20 Prozent geben.

Der Forderung von Bundesfinanzminister Olaf Scholz und anderer SPD-Politiker, das Rentenniveau bis 2040 schon jetzt festzuzurren, erteilte Weiß eine Absage. Die langfristige Stabilisierung von Beiträgen und Niveau der Rente für die Zeit nach 2025 sei Sache der Rentenkommission, betonte der CDU-Politiker. Die Kommission werde sich auch Gedanken über die Ausgestaltung der privaten Vorsorge machen.

Weiß sprach sich gegen den Vorschlag von SPD-Vize Ralf Stegner aus, die Rente durch eine höhere Besteuerung von Vermögen zu sichern. Angesichts sprudelnder Steuereinnahmen über Steuererhöhungen zu diskutieren, sei "geradezu absurd", sagte er.

Weiß kritisierte, dass über das Rentenniveau "viel Unsinn" erzählt werde. Entscheidend für die Höhe des Rentenbezugs sei, wie viel und wie lange man in die Rente eingezahlt habe, sagte er.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2018 08:44 ET (12:44 GMT)