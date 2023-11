Union im Bund fordert besseren Schutz für Flughäfen

MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fraport von vor 5 Jahren bedeutet

Airport charges approved by the Danish Civil Aviation and Railway Authority

Neue Gepäcksortieranlage am Flughafen Zürich geht in Betrieb

Heute im Fokus

Siemens will offenbar Preisabschlag für Indien-Tochter durchsetzen. JPMorgan nimmt Birkenstock in Bewertung auf. SAP, Schwarz-Gruppe & Co. als Unterstützer: KI-Start-up Aleph Alpha erhält halbe Milliarde von Investoren. Verwaltungsgericht Berlin verhandelt über Kaufvorhaben für Shell-Anteil an PCK. Couche-Tard darf Total-Tankstellen in Deutschland kaufen.