Union Investment lobt Deutsche Bank und mahnt Kostendisziplin an

DOW JONES--Die Deutsche Bank steht laut Union Investment stabiler da als noch vor sieben Jahren zur Zeit der bislang letzten Präsenz-Hauptversammlung 2019. "Damals nannte ich die Deutsche Bank einen 'Koloss auf tönernen Füßen'", heißt es im vorab verbreiteten Manuskript der Rede, die Fondsmanagerin Alexandra Annecke auf dem Aktionärstreffen der Deutschen Bank am Donnerstag halten wird. "Wer auf das Rekordjahr 2025 blickt, sieht: Diese Zeiten sind vorbei. Die Bank steht heute wesentlich stabiler da." Angesichts des schwierigen Makro-Umfelds stünden nun vor allem die Kosten im Blick.

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"Worauf es jetzt ankommt, ist strikte Kostendisziplin", so Annecke. "Wer seine Kosten im Griff hat, reduziert die Abhängigkeit vom Makroumfeld." Es sei im aktuellen Umfeld eine unsicherere Prognose als bisher, die Erträge um 5 Prozent im Jahr steigern zu wollen.

Die Deutsche Bank hatte im November im Rahmen des Kapitalmarkttages angekündigt, "operative Effizienzen" von rund 2 Milliarden Euro zu erzielen. Jetzt sieht die Bank noch größeres Potenzial, was Vorstandschef Christian Sewing laut seinem in der vergangenen Woche veröffentlichten Redemanuskript für die Hauptversammlung auch mit KI begründet. "Gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz übertrifft das Tempo die Erwartungen deutlich", so Sewing.

Neben Kostendisziplin brauche es für eine höhere Bewertung am Kapitalmarkt laut Annecke einen soliden Ertragsmix. "Erträge aus den stabilen Geschäftsbereichen Unternehmensbank, Privatkundenbank und Assetmanagement sind aus Sicht des Kapitalmarkts wertvoller als Erträge aus der Investmentbank, die letztes Jahr der Haupttreiber des Wachstums war", so die Fondsmanagerin von Union Investment.

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Für die Ziele der Strategie 2028, die die Deutsche Bank vergangenes Jahr ausgegeben hat, gebe es keine Vorschusslorbeeren, wie der seit Jahresbeginn deutlich gesunkene Aktienkurs zeige. "Trotz des Rekordjahres 2025 und der erzielten Fortschritte glaubt der Markt noch nicht, dass die Deutsche Bank für stürmische Zeiten schon genug Wasser unter dem Kiel hat", sagte Annecke.

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May 26, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)