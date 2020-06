Union Investment signalisiert Zustimmung zu Lufthansa-Staatsrettung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fondsgesellschaft Union Investment will auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Lufthansa am 25. Juni der staatlichen Rettung des Konzerns zustimmen. Portfoliomanager Patrick Schuchter forderte aber auch, dass bei der Ausgestaltung des Pakets die Interessen der Altaktionäre und die Wettbewerbsfähigkeit der Lufthansa stärker berücksichtigt werden müssten.

"Staatsrettung ist besser als Insolvenz", sagte er. "Die Aktionäre können sich in so einem Fall nur für das kleinere Übel entscheiden oder ihre Aktien verkaufen." Da die Altaktionäre sich an der Kapitalerhöhung aber nicht beteiligen könnten, würden jedoch Aktionärsrechte beschnitten, kritisierte er. Die Wettbewerbsfähigkeit der Lufthansa werde geschwächt, etwa im Vergleich zu europäischen Konkurrenten wie Air France und Finnair, die ebenfalls vom Staat gerettet worden sind, allerdings ohne Eigenkapitalbeteiligung des Staates.

An CEO Carsten Spohr richtete Union Investment unter anderem die Frage, wie er es mit weniger Kunden und weniger Cashflow schaffen wolle, die Staatsbeteiligung und die Staatskredite zurückzuzahlen und ob der Konzern dafür sein "Tafelsilber" verkaufen müssen? Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 5. Mai hatte Spohr erklärt, die Deutsche Lufthansa habe - abgesehen von der Catering-Tochter LSG - aktuell keine Pläne zur Veräußerung weiterer Geschäftsaktivitäten. Auch fragte die Fondsgesellschaft, warum der Klimaschutz beim Rettungspaket außen vorgelassen worden sei und forderte konkrete Ziele zur Emissionsreduktion.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 17, 2020 12:35 ET (16:35 GMT)

Werbung