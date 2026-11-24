BERLIN (dpa-AFX) - Der Unionsfraktionsvize Johannes Winkel sieht die höhere Besteuerung von Reichen im Zuge der Einkommensteuerreform geknüpft daran, dass die Arbeitsmarktreform erfolgreich verabschiedet wird. "Eine Steuererhöhung kommt nur in Betracht, wenn wir für den Arbeitsmarkt neue Flexibilität schaffen. Falls die SPD sich nicht an die Verabredung halten kann, kann es keine Steuererhöhung geben", sagte der Chef der Jungen Union der "Bild".

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Der Fraktionsvorsitzende Thorsten Frei (CDU) hatte sich bereits am Montag bei einem Pressestatement ähnlich geäußert. "Wir haben seit dem Sommer darauf hingewiesen, dass als Ausfluss des Koalitionsausschusses vom 1. Juli für uns die Entscheidungen im Zusammenhang mit der Einkommensteuer in einem unauflöslichen Zusammenhang mit den dortigen Beschlüssen zum Arbeitsrecht stehen", sagte Frei.

Vergangene Woche hatte das Bundeskabinett bereits grünes Licht für einen Gesetzentwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) zur Arbeitsmarktreform gegeben. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass Beschäftigte für bis zu 48 Monate ohne Sachgrund befristet werden können. Die Einkommensteuerreform soll bis Ende des Jahres beschlossen werden. Die SPD beabsichtigt dabei auch eine höhere Besteuerung von Reichen.

"Es bestünde selbstverständlich auch die Möglichkeit, beides sowohl die Einkommensteuerreform als auch die Arbeitsgesetze bis Weihnachten über die Bühne und durch den Bundestag und gegebenenfalls sogar durch den Bundesrat zu bringen am 18. Dezember", sagte Frei dazu. Dieses Vorgehen würde man präferieren./jdk/DP/stk