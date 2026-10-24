Union Pacific hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Werte in diesem Artikel
Union Pacific hat am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,89 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Union Pacific in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,08 Milliarden CAD im Vergleich zu 8,60 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Union Pacific
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Union Pacific
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen