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Union Pacific hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Union Pacific Corp Unsponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S
18.80 EUR 0.70 EUR 3.87 %
Charts | News | Analysen

Union Pacific hat am 22.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,89 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Union Pacific in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,08 Milliarden CAD im Vergleich zu 8,60 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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