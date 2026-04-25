Union Pacific präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Union Pacific veröffentlichte am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,65 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,36 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Union Pacific im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,50 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,52 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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