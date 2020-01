Union: Regierung erwartet dieses Jahr 1,1 Prozent Wachstum

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung erwartet nach Angaben der Unions-Bundestagsfraktion 2020 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,1 Prozent. Bisher hatte sie mit 1,0 Prozent gerechnet. Die neue Zahl nennt die Regierung laut den Angaben in ihrem neuen Jahreswirtschaftsbericht. "Darin geht sie von einem Wirtschaftswachstum von 1,1 Prozent für dieses Jahr aus", heißt es in einer Mitteilung der CDU/CSU-Fraktion. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will den Bericht am frühen Nachmittag vorstellen.

Die positiven Signale im Jahreswirtschaftsbericht seien aber "kein Grund zur Entspannung", betonten Fraktionsvize Carsten Linnemann und der wirtschafts- und energiepolitische Sprecher Joachim Pfeiffer laut der Mitteilung. "Jetzt ist Zeit für Strukturreformen", hoben sie hervor. Konkret müsse man die Steuern für Bürger und Unternehmen senken, den Solidaritätszuschlag abschaffen, Bürokratie abbauen, digitale Infrastruktur ausbauen und mehr Experimentierräume für neue Technologien und Gründer schaffen.

