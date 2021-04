Union sackt in Umfrage auf historisches Tief

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Umfragetief von CDU/CSU hält unvermindert an. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf nur noch 23 Prozent, berichtete die Bild-Zeitung unter Berufung auf eine neue repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa. Das ist laut den Angaben 1 Punkt weniger als in der Vorwoche und der niedrigste je von Insa gemessene Wert in seinen Umfragen seit 2012. Gleichauf liegen die Grünen mit unverändert 23 Prozent.

Die SPD verliert laut der Erhebung, für die vom 23. bis zum 26. April insgesamt 2.082 Personen befragt wurden, 1 Punkt auf 16 Prozent. Die AfD gewinnt 1 Punkt auf 12 Prozent. FDP mit ebenfalls 12 Prozent und Linke mit 8 Prozent halten ihre Ergebnisse aus der Vorwoche.

"Nach den starken Veränderungen in den vergangenen Tagen bleibt die politische Stimmung zu Beginn der neuen Woche stabil", sagte Insa-Chef Hermann Binkert. "Grüne und Union liegen Kopf an Kopf. Bis zu fünf Koalitionsoptionen scheinen möglich, davon vier unter Beteiligung der Grünen."

