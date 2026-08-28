Union und SPD beenden Klausurtagung

28.08.26 05:49 Uhr

MÜNSTER (dpa-AFX) - Die Fraktionsführungen von Union und SPD beenden am Freitag (9.30 Uhr) ihre zweitägige Klausurtagung in Münster, bei der sie ihre Arbeit der nächsten Monate vorbereiten. Im Mittelpunkt steht das vor der Sommerpause im Koalitionsausschuss beschlossene Reformpaket zum Umbau der Sozialsysteme.

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Die Unionsfraktion im Bundestag präsentiert sich in Münster in neuer Aufstellung mit Thorsten Frei an Spitze. Zusammen mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann informiert er um 13.30 Uhr über die Ergebnisse der Tagung./mfi/DP/mis