Union und SPD ringen um Abschluss im Koalitionspoker

- von Andreas Rinke und Hans-Edzard Busemann

Berlin (Reuters) - Union und SPD ringen um den Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Neben den beiden großen Streitthemen Arbeit und Gesundheit seien noch mehrere Dutzend kleine Fragen zu klären, hieß es am Montag in Verhandlungskreisen.

Die CDU-Politiker Volker Kauder und Volker Bouffier sowie SPD-Vize Natascha Kohnen dämpften Erwartungen, dass man am Montag zu einer abschließenden Einigung kommen werde. Strittig sind vor allem die von der SPD geforderte Abschaffung sachgrundloser Befristung von Beschäftigungsverhältnisse, der Einstieg in die von den Sozialdemokraten verlangte Abschaffung der "Zwei-Klassen-Medizin" sowie die Frage der Finanzen. Es gibt auch noch keine abschließende Verständigung bei den Themen Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik.

Die Unterhändler hatten die Beratungen am Sonntagabend nach Einigungen in den Teilbereichen Wohnen, Digitales, Kommunen und Kultur vertagt. In den Streitfragen war kein Durchbruch gelungen. "Das wird ein langer Abend, vielleicht brauchen wir auch morgen noch", sagte Hessens Ministerpräsident Bouffier am Montag morgen vor den Beratungen in der SPD-Zentrale. "Nein, das kann man noch nicht sagen", antwortete CDU/CSU-Fraktionschef Kauder auf die Frage, ob man sich am Montag einigen werde. Auch die bayerische SPD-Vorsitzende Kohnen sprach im Deutschlandfunk davon, dass man möglicherweise noch den Dienstag benötige. Die drei Parteien hatten eigentlich am Sonntag ihre Gespräche abschließen wollen, aber bereits zwei "Reservetage" vereinbart. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach davon, dass man noch vor einer "Riesenaufgabe" stehe.

Nach einer inhaltlichen Einigung müssen auch noch der Ressortzuschnitt und die Verteilung der Ministerien auf CDU, CSU und SPD festgelegt werden. Sollte der Koalitionsvertrag zustande kommen, müssen zudem die SPD-Mitglieder noch zustimmen. Für den Mitgliederentscheid werden etwa drei Wochen veranschlagt. Erst danach könnte eine neue Bundesregierung gebildet werden.

VORSTELLUNG DES KOALITIONSVERTRAGS WOHL ERST DIENSTAG

In Parteikreisen wurde für denkbar gehalten, dass die drei Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) selbst im Falle einer Einigung am Montag erst Dienstag vor die Presse treten, um den Koalitionsvertrag detailliert vorzustellen. Am Montag kursierten dafür in den Parteien bereits Zeitpläne. Als Grund wird die nötige Abfolge nach einer Verständigung im kleinen Kreis genannt, sollte es erst am Nachmittag oder Abend zu einer Einigung kommen. Danach muss die große Runde mit 91 Politiker aus den drei Parteien zusammengerufen werden. Zudem muss auch die Einbindung der Bundestagsfraktionen und Parteigremien noch geklärt werden.

Nach den umfangreichen Vorarbeiten der 17 Fachgruppen wird mit einem langen Koalitionsvertrag gerechnet, der sehr detailliert viele Vorhaben der Regierung auflisten wird. Der Finanzrahmen bis 2021 soll weiter bei 46 Milliarden Euro an zusätzlich verfügbaren Mittel liegen, hieß es in Verhandlungskreisen. Es würden aber eine Reihe zusätzlicher Projekte identifiziert, die finanziert werden sollen, wenn die Steuereinnahmen noch höher liegen. Gestrichen wurde nach Informationen aus Verhandlungskreisen wieder die von den Verkehrsexperten vorgeschlagene Abschaffung der Luftverkehrssteuer. Diese bringt dem Staat Einnahmen von jährlich rund einer Milliarde Euro.