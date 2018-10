Union und SPD rutschen in Sonntagsfrage auf schlechtesten Wert

BERLIN (Dow Jones)--Die Umfragewerte von Union und SPD kennen im Moment nur eine Richtung: Es geht abwärts. Dabei ist vor allem der Absturz der Sozialdemokraten bemerkenswert. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen sie nur noch auf 14 Prozent. Die Union könnte zwar 25 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Gleichwohl ist dies für beide Parteien der schlechteste Wert, seitdem die Sonntagsfrage im ARD-Deutschlandtrend gemessen wird, wie der Sender mitteilte. Insgesamt würde die Regierungskoalition aus Union und SPD nur 39 Prozent der Stimmen erhalten und könnte ihre Mehrheit nicht mehr halten.

Für die AfD würden sich demnach 16 Prozent der Befragten entscheiden, die Partei liegt damit weiterhin vor der SPD. 19 Prozent der Befragten würden die Grünen wählen, das ist den Angaben zufolge der höchste Wert seit September 2011. Die Linke käme auf neun Prozent und die FDP auf elf Prozent der Stimmen.

Im Vergleich zum Deutschlandtrend vom 11. Oktober verlieren CDU/CSU, SPD und die Linke jeweils einen Prozentpunkt. Die FDP gewinnt einen Prozentpunkt, die Grünen gewinnen zwei Prozentpunkte hinzu. Der Stimmanteil für die AfD bleibt unverändert.

Sorge um die Demokratie

51 Prozent der Wahlberechtigten sind der Umfrage zufolge besorgt, dass die schwindende Akzeptanz von CDU, CSU und SPD die politische Stabilität in Deutschland gefährden könnte. 47 Prozent der Bürger teilen diese Befürchtung nicht. "Sie erwarten von den neuen Kräfteverhältnissen mit mehreren kleinen bis mittleren Parteien breitere politische Debatten", heißt es.

Der Deutschlandtrend ist eine Umfrage von Infratest Dimap im Auftrag des ARD Morgenmagazins. Befragt wurden vom 16. bis 17. Oktober 1.040 Wahlberechtigte.

Debakel in Hessen droht

Einer weiteren ARD-Umfrage zufolge (1.002 Befragte) müssen CDU und SPD bei der Landtagswahl in Hessen ebenfalls mit massiven Einbrüchen rechnen. Zehn Tage vor der Landtagswahl käme die CDU in der Sonntagsfrage auf 26 Prozent (minus zwei im Vergleich zu den Zahlen vom September). Die SPD käme auf 21 Prozent (ebenfalls minus zwei). Die Grünen würden mit 20 Prozent einen Rekordwert für Hessen erreichen (plus 3). Die Linke käme unverändert auf 8 Prozent, die FDP würde zwei Punkte auf neun Prozent zulegen. Die AfD würde 12 Prozent erreichen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre (minus zwei).

