Union und SPD vor Koalitionsausschuss uneins über Kurzarbeitergeld

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem Treffen des Koalitionsausschusses an diesem Mittwoch wirbt die SPD weiter für eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes - doch die Union winkt ab. "Je länger diese Krise dauert, umso dringlicher wird aus unserer Sicht eine Anhebung des Kurzarbeitergeldes", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwoch).

Aus vielen Rückmeldungen wisse man, dass die derzeitige Regelung für manche Beschäftigte nicht ausreiche. "Wir feilschen ja nicht um irgendwelche Prozentzahlen", sagte Klingbeil. "Es geht um die Frage, wie wir die Menschen gut durch die Krise bringen. Und ein bisschen mehr Lohn würde viele Sorgen in dieser Ausnahmesituation deutlich reduzieren."

Wegen der schweren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind Hunderttausende Beschäftigte in Kurzarbeit. Die Bundesagentur für Arbeit ersetzt einen Teil des weggefallenen Nettoeinkommens: Bei kinderlosen Beschäftigten 60 Prozent und bei Beschäftigten mit Kindern 67 Prozent. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert, das Kurzarbeitergeld gesetzlich zu erhöhen, und zwar befristet auf 80 und 87 Prozent. Dem hat die SPD sich angeschlossen.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) lehnte die Forderung der Sozialdemokraten kurz vor den Beratungen des Koalitionsausschusses ab. Wenn die Union den Sozialdemokraten bei diesem Thema in dieser Woche entgegenkomme, werde Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kommende Woche mit der nächsten Forderung kommen, sagte Brinkhaus am Dienstag nach Teilnehmerangaben in einer Videoschalte seiner Fraktion. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagte dem RND: "Wir sollten uns zunächst darauf konzentrieren, vor allem jene Menschen in den Blick zu nehmen, die durch die Kurzarbeit in existenzielle finanzielle Nöte gekommen sind".