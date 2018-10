Union verharrt im Umfragetief - Grüne legen zu

BERLIN (Dow Jones)--Berlin. Eine Woche vor der Landtagswahl in Bayern verharrt die Union bundesweit im Umfragetief. Nur 27 Prozent würden derzeit CDU oder CSU wählen. Das ergab der Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Emnid wöchentlich für Bild am Sonntag erhebt. Jeweils einen Prozentpunkt zulegen können die SPD auf 17 Prozent und die Grünen auf 16 Prozent. Sie schließen damit zur AfD auf, die einen Zähler abgibt und ebenfalls 16 Prozent erreicht. Die Linke verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 10 Prozent, auch die FDP gibt einen Zähler auf 9 Prozent ab. Auf sonstige Parteien entfallen 5 Prozent (plus 1).

Für den Sonntagstrend hat Emnid zwischen dem 27. September und dem 2. Oktober 2018 insgesamt 1.515 repräsentativ ausgewählte Personen befragt. Frage: "Welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahlen wären?"

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 07, 2018 05:02 ET (09:02 GMT)