Union will Koalitionsausschuss zum Kennenlernen nutzen

BERLIN (Dow Jones)--CDU und CSU wollen für den Koalitionsausschuss am Donnerstagabend nach Angaben der Fraktionsspitzen keine eigenen Themen auf den Tisch bringen. "Das Treffen soll stattfinden, damit man sich einmal kennenlernt", erklärte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer, mit Blick auf die neue SPD-Spitze am Dienstag in Berlin. Vor der letzten Plenarsitzung des Bundesrates in diesem Jahr am Freitag werde es "auch noch Kamingespräche auf allen Seiten" geben.

Auf die Frage, ob die CDU eigene Themen einbringen wolle, erklärte Grosse-Brömer, man wolle die Zeit nutzen, "erst einmal eine persönliche Beziehung aufzubauen". Es sei daher klug, sich noch nicht in vielen Einzelthemen politisch auseinanderzusetzen. Und es sei klug, das Treffen "kurz und überschaubar zu machen", so der CDU-Politiker.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sprach von einem "atmosphärischen Koalitionsausschuss". Es gehe darum, "dass man sich unterhält, gegenseitiges Vertrauen schafft". Es werde für die Union wichtig zu schauen, wie bei der SPD "die neue Spitze der Partei mit der Spitze der Fraktion harmoniert", so Dobrindt. "Sprechen sie mit einer Sprache und über die gleichen Themen oder gibt es da Unterschiede?"

Das Treffen am 19. Dezember ist der erste Koalitionsausschuss der neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die beiden hatten zahlreiche Änderungen am Koalitionsvertrag in Aussicht gestellt.

