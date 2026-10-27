Unionman Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Unionman Technology A äußerte sich am 24.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 746,8 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 656,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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