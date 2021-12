Unions-Fraktionschef Brinkhaus kritisiert Scholz und Lindner scharf

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat heftige Kritik an der Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geübt, zugleich aber der Ampel-Koalition eine Zusammenarbeit auf verschiedenen Feldern angeboten. "Ich erwarte von einem Bundeskanzler in der ersten Regierungserklärung nicht, dass er kleinteilig den Koalitionsvertrag referiert, sondern ich erwarte, dass er die großen Linien zeigt", sagte Brinkhaus im Bundestag nach der Regierungserklärung von Scholz. Dieser spreche viel von Fortschritt und Zukunft. "Fortschritt und Zukunft braucht Begeisterung. Diese Begeisterung habe ich in den letzten 90 Minuten nicht gesehen."

Kritik übte Brinkhaus auch an Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), der mit einem Nachtragshaushalt 60 Milliarden Euro an für die Corona-Krise bewilligten Mitteln für den Klimaschutz umschichten will. Dessen Versprechen solider Finanzen habe in der Regierung "keine fünf Tage gehalten". Das Vorhaben sei "ein Sägen an den Fundamenten der Schuldenbremse und der finanziellen Solidität".

Brinkhaus sagte der Regierung aber zu, dass sie die Union bei der Bewältigung der Corona-Krise "an ihrer Seite" haben werde, wenn es um unpopuläre Maßnahmen gehen sollte. Auch schlug er vor, gemeinsam einen "Klimahaushalt" aufzustellen und eine Reform des Rentensystems anzugehen. Eine Zusammenarbeit mit der Linken oder der AfD schloss der Unions-Fraktionsvorsitzende aus. "Es wird keine Koalition in der Opposition geben", sagte Brinkhaus. "Aus unterschiedlichen Gründen werden wir nicht mit der Linken und der AfD zusammenarbeiten."

