Unions-Fraktionsvize Nüßlein will zu Weihnachten Regeln aussetzen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Georg Nüßlein (CSU), hat vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefs der Länder über die Corona-Maßnahmen eine Aussetzung von Regeln über Weihnachten verlangt. "Es bietet sich an, zu Weihnachten Kontaktverbote aufzuheben und Familientreffen in die Verantwortung der Menschen zu legen", erklärte er. "Eine Kontrolle kommt aus unserer Sicht in dieser Zeit ohnehin nicht in Frage."

Man könnte überlegen, die Weihnachtsferien eine Woche nach vorne zu verlängern, schlug er zudem vor. Nüßlein betonte, es sei "sinnvoll, jeden nicht notwendigen Kontakt und alle nicht zwingend erforderlichen Reisen und Tagesausflüge zu vermeiden". Dass die Beschlussvorlage für das Gespräch am Mittwoch einheitlich auf die Einsicht der Bevölkerung setze, sei sehr zu begrüßen. "Allerdings ist eine Begrenzung auf maximal 5 Personen einschließlich des eigenen Haushalts bei privaten Zusammenkünften zu eng", kritisierte der Unions-Fraktionsvize.

Der Fraktion sei wichtig, dass der Zusammenhang zwischen Eingriff und Ziel erkennbar bleibe. "Ein Verkaufs- beziehungsweise Kaufverbot von Feuerwerk und ein Böllerverbot kommen daher nicht in Frage", machte Nüßlein klar. Vielmehr solle sich die Politik mit essenziellen Fragen beschäftigen. So solle die Finanzhilfe für die von den temporären Schließungen erfassten Unternehmen, Selbstständigen und Einrichtungen "jetzt unmittelbar ausgezahlt werden", verlangte der CSU-Politiker.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2020 12:17 ET (17:17 GMT)