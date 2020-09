Unions-Innenexperte warnt vor deutschem Alleingang bei Flüchtlingsaufnahme

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU), erwartet von der Regierung konkrete Festlegungen für eine weitere Aufnahme von Flüchtlingen aus dem abgebrannten Lager Moria, warnt aber vor einem deutschen Alleingang. "Ich glaube, es wird einen konkreten Vorschlag geben, was die Aufnahme von Familien mit Kindern angeht", sagte er im ARD-Morgenmagazin mit Blick auf die Sitzung des Bundeskabinetts am Mittwoch. Es müsse nun in einem zweiten Schritt "nach einem Kriterium der Bedürftigkeit" gehen.

Jedoch gehe es darum, europäisch eine Koalition der Willigen zu schmieden, kündigte der CDU-Politiker an. "Wenn wir als Deutsche einen Alleingang machen, dann setzen wir wirklich in jeder Hinsicht das falsche Signal", warnte Middelberg. Dies gelte gegenüber den Flüchtlingen, vor allem aber in Europa, denn dann würden sich die anderen Länder "zurücklehnen". Deshalb müsse man europäisch "im Gleichschritt" vorangehen. "Wir warten nicht auf Viktor Orban, aber wir müssen schon sehen, dass wir einige ins Boot holen, die wirklich mitmachen wollen."

Unterdessen betonte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD), Berlin habe Kapazitäten. Er wisse zwar, dass eine Landesaufnahmeanordnung eines einzelnen Bundeslandes gegenüber einer Bundeslösung nur der zweitbeste Weg wäre, sagte er im Deutschlandfunk. Diese müsse dann aber auch kommen. "Deutschland muss jetzt handeln", forderte Geisel. Die Situation sei eine "humanitäre Katastrophe". Geisel reist am Dienstag nach Griechenland, "um politischen Druck zu erzeugen", und trifft sich in Athen laut den Angaben unter anderem mit dem Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR und mit dem deutschen Botschafter.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2020 02:44 ET (06:44 GMT)