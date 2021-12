Unions-Wirtschaftsflügel: Merz gibt Partei Klarheit und Profil

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsflügel der Union sieht den designierten CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz als richtigen Mann, um der Partei "Klarheit und Profil" zu geben. Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann, erklärte am Freitag: "Gerade in der Opposition müssen wir mehr als bisher klare Kante zeigen." Die große Beteiligung der Mitglieder zeige, dass die CDU gut daran getan habe, die Basis direkt zu befragen. "Wir müssen Wege finden, die Mitglieder zukünftig insgesamt stärker zu beteiligen." Merz galt als Favorit des Wirtschaftsflügels. Er hatte angekündigt, dem früheren MIT-Chef Carsten Linnemann im Falle seiner Wahl zum Parteivorsitzenden die Führung der Grundsatz- und Programmkommission übertragen zu wollen.

Rund 400 000 Parteimitglieder konnten erstmals in der Geschichte der CDU eine Vorentscheidung über den Vorsitz treffen. Dabei entfielen auf den frühere Unionsfraktionschef Merz 62,1 Prozent der Stimmen, teilte Generalsekretär Paul Ziemiak am Freitag in Berlin mit. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,02 Prozent. Offiziell muss der neue Parteichef von den 1001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21./22. Januar gewählt werden. Es gilt als sicher, dass sich die Delegierten an das Votum der Mitglieder halten. Anschließend muss dieses noch per Briefwahl bestätigt werden./hoe/DP/jha