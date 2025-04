Unions-Wirtschaftsflügel verlangt schnelle Entlastungen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsflügel der Union verlangt zum Einstieg in die Schlussrunde der Koalitionsverhandlungen von CDU, CSU und SPD schnelle und nachhaltige Entlastungen für die Betriebe. "Die Gesamtsteuerlast für Unternehmen muss so schnell als möglich gesenkt werden. Die Sozialabgaben müssen stabilisiert und mittelfristig reduziert werden", sagte die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann (CDU), der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Die MIT ist nach eigenen Angaben mit rund 25.000 Mitgliedern der größte parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland.

Die von US-Präsident Donald Trump verkündeten zusätzlichen Zölle verschärften die Lage für den exportbasierten Mittelstand massiv, warnte Connemann. In einem Handelskrieg könne nur eine wettbewerbsfähige Wirtschaft bestehen. "Der Zolldruck von außen erhöht den Reformdruck für den Standort Deutschland", fügte sie hinzu. Für neues Wachstum müssten zudem die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt sowie die Bürokratie radikal gestutzt werden. Berichtspflichten sollten ersatzlos gestrichen werden.

Deutschland müsse endlich wieder attraktiv für Investitionen werden, verlangte Connemann von den Unterhändlern von Union und SPD. "Daran werden die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen im In- und Ausland gemessen werden." Der "Rheinischen Post" (Montag) sagte Connemann: "Die Abschaffung des Soli würde den Mittelstand sofort entlasten."/bk/DP/zb