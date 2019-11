Unionsfraktion gegen Frauenquote in Vorständen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion lehnt eine gesetzlich vorgeschriebene Frauenquote für Unternehmensvorstände ab. Die Ressorts von Justizministerin Christine Lambrecht und Frauenministerin Franziska Giffey (beide SPD) arbeiten derzeit an einem entsprechenden Gesetzentwurf.

Es müsse gelten: "Ja zu mehr Frauen in deutschen Vorständen und Aufsichtsräten, aber nein zu einer Frauenquote per Gesetz", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Joachim Pfeiffer, der "Süddeutschen Zeitung" (Dienstag). In der sozialen Marktwirtschaft gelte das Leistungsprinzip - "und zwar unabhängig des Geschlechts". Ein staatlicher Eingriff in die Personalpolitik von Unternehmen wäre deshalb ein ordnungspolitischer Sündenfall.

Seit Anfang 2016 müssen die etwa 100 größten börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland mindestens 30 Prozent der Posten in ihren Kontrollgremien mit Frauen besetzen. Das Gesetz schreibt für zahlreiche weitere Firmen vor, sich selbst Zielgrößen für den Frauenanteil in Vorstand und anderen Führungsgremien zu geben. Eine gesetzliche Quote für Vorstände gibt es bislang aber nicht. Die SPD fordert schon seit vielen Jahren eine solche Quote./wn/DP/he