Unionsfraktion stützt Merkel bei Corona-Bundesinitiative

BERLIN (Dow Jones)--Vor der für Montag geplanten Bund-Länder-Konferenz erhält Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ihren Plan einer Änderung des Infektionsschutzgesetzes Unterstützung aus der Unionsfraktion. Mehrere Abgeordnete um das CDU-Präsidiumsmitglied Norbert Röttgen haben sich für eine stärkere Macht des Bundes bei der Umsetzung der Corona-Regeln ausgesprochen. "Es ist eine Frage unserer Verantwortung als Bundesgesetzgeber, dem Bund (zusätzlich) dieselben Handlungsmöglichkeiten zu geben wie den Ländern, nämlich durch Rechtsverordnung die Durchsetzung der nationalen Ziele des Infektionsschutzgesetzes zu gewährleisten", schrieb Röttgen an Dow Jones Newswires.

"Da zudem der Bund die wesentlichen finanziellen Folgen trägt, muss er mindestens auch Regelungskompetenz für die eigentlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erhalten." Ziel sei, dass die Koalitionsfraktionen baldmöglichst einen entsprechenden Gesetzentwurf in den Bundestag einbringen, so der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. "Die Zeit drängt. Mit jedem Zuwarten werden die Schäden größer."

Röttgen hatte dazu gemeinsam mit dem CDU-Abgeordneten Johann Wadephul und der Chefin der "Gruppe der Frauen" in der Union, Yvonne Magwas, einen Brief an die Fraktionsmitglieder verschickt. Den Vorstoß unterstützen demnach auch Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, wie die Bild-Zeitung und der Spiegel übereinstimmend berichten. Unterstützung kommt auch von den Sozialpolitikern der Union. Es sei "verständlich, wenn jetzt aus unserer Mitte der Ruf laut wird, dass wir dem Bund mehr Durchsetzungsmöglichkeiten geben müssen", sagte der sozial- und arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Peter Weiß, der Rheinischen Post.

Kanzlerin Merkel hatte sich in der Sendung "Anne Will" Ende März angesichts der Infektionslage verärgert über neue Lockerungen und Modellprojekte in den Ländern gezeigt und eine konsequente Umsetzung der Notbremse angemahnt. Andernfalls drohte sie gesetzliche Maßnahmen des Bundes an, beispielsweise über das Infektionsschutzgesetz. Zu Wochenbeginn sprach sich CDU-Chef und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet für einen "Brücken-Lockdown" aus, und auch der bayerische Landeschef Markus Söder (CSU) plädierte für stärker bundeseinheitliche Maßnahmen.

