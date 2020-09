Unionsfraktion will über die Corona-Krise "nach vorne schauen"

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Unions-Bundestagsfraktion will nach den Worten ihres Vorsitzenden Ralph Brinkhaus in den Monaten bis zur nächsten Bundestagswahl Weichen stellen, die über die Bewältigung der Corona-Pandemie hinaus reichen. "Wir haben in der letzten Woche im Koalitionsausschuss einige wichtige, einige schwierige Fragen geregelt und wollen jetzt nach vorne schauen", sagte Brinkhaus zu Beginn einer Vorstandsklausur der Fraktion in Berlin. "Und nach vorne schauen bedeutet nicht nur, auf die Pandemie, auf Corona zu schauen, sondern auch darüber hinaus."

Für die Klausurtagung, an der wegen der coronabedingten Hygienemaßnahmen nicht die gesamte Fraktion teilnehme, sei deshalb das Motto "Jetzt Zukunft" gewählt worden. "Wir wollen diese Legislaturperiode nicht einfach nur so runter spielen, sondern wir wollen auch Tore machen, und wir wollen auch das Spiel machen und das auch in den nächsten zwölf Monaten", kündigte Brinkhaus an. Bei einer Aussprache mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittag wolle man "Pflöcke einschlagen" für die Arbeit in den kommenden zwölf Monaten.

Laut Brinkhaus sollen bei der Tagung Positionspapiere beschlossen werden, so zu dem Themen Haushalt, Digitalisierung und Sicherheit. Die Unionsfraktion strebe "Nachhaltigkeit auch im Bereich Haushalt und Finanzen" an, sagte Brinkhaus. Auch wolle sie sich zum transatlantischen Verhältnis mit den USA bekennen. Auf eine Frage deutete der Fraktionsvorsitzende an, dass auch Tesla-Chef Elon Musk die Tagung besuchen könnte, der derzeit in Berlin weilt. "Das könnte durchaus sein", sagte Brinkhaus. "Wir freuen uns immer über Besuch."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2020 04:04 ET (08:04 GMT)