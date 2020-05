Unionsfraktionsvize Nüßlein für Auto-Kaufprämie - auch für Verbrenner

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein hat sich in der Corona-Krise für Auto-Kaufprämien ausgesprochen, um die Absätze der Autobranche anzukurbeln. "Es geht erst mal aus meiner Sicht um eine Kaufprämie", sagte der CSU-Politiker am Donnerstag in Berlin. Diese könne sich erhöhen, wenn man etwa ein altes Auto verschrotten lasse. Er wies daraufhin, dass es zu dieser Frage in der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag unterschiedliche Auffassungen gebe.

Eine Förderung des Auto-Absatzes mit Steuermitteln fordern neben der Branche selbst auch die Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Besonders umstritten ist, ob Diesel und Benziner gefördert werden sollten. Für Elektro- und Hybrid-Pkw gibt es bereits Kaufprämien. Aus Nüßleins Sicht könnten diese Prämien erhöht werden, wie er sagte - aber das werde "nicht der große Impuls" und könnte nur "ein Teil des Themas" sein. Neufahrzeuge der Klasse 6d-Temp müssten einbezogen werden.

Generell nur den Kauf von Autos bis zu einem bestimmten Kaufpreis oder einem begrenzten CO2-Ausstoß zu fördern, lehnte Nüßlein ab. In Schritt eins gehe es nur darum, aus dem Konjunkturknick zu kommen, da könne man nicht nur über die Frage reden, ob man bei der Gelegenheit "gleich auch alles umsteuern" könne./ted/DP/stk

