Unionspolitiker: Auch Teilabschaffung von Ehegattensplitting wäre Steuererhöhung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, weist den Vorstoß aus der SPD für eine Abschaffung des Ehegattensplittings entschieden zurück. "Die SPD bleibt sich treu: Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Die Abschaffung oder Teilabschaffung des Ehegattensplittings wäre nichts anderes als eine gigantische Steuererhöhung", erklärte der CDU-Politiker am Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur. Ehe und Familie stünden unter besonderem Schutz des Grundgesetzes. "Deshalb wollen wir das Ehegattensplitting nicht nur vollständig erhalten, sondern perspektivisch auch den Kinderfreibetrag auf den vollständigen Grundfreibetrag anheben. Ehe und Familie sind grundlegendes Rückgrat unserer Gesellschaft. Hier braucht es eine Stärkung, nicht eine Schwächung oder Relativierung wie jetzt durch den Bundeskanzler."

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Donnerstagabend den Vorstoß seines Parteivorsitzenden Lars Klingbeil für eine Abschaffung des Ehegattensplittings relativiert. Das Ehegattensplitting sei Gesetzeslage in Deutschland, aber es gebe "natürlich immer mal wieder Diskussionen, ob es nicht unverhältnismäßig ist, gerade bei denjenigen, die ein paar Hunderttausend Euro im Jahr verdienen", sagte Scholz bei einem Bürgerdialog im bayerischen Füssen auf eine Frage nach der vorgeschlagenen Abschaffung. "Aber für die Normalverdiener hat niemand vor, eine Verschlechterung vorzuschlagen, was jetzt die steuerliche Belastung betrifft. Das glaube ich, ist zur Einordnung der Diskussion immer ganz wichtig." Klingbeil hatte in einem Interview statt der Einsparungen beim Elterngeld die Abschaffung des Ehegattensplittings für neue Ehen vorgeschlagen.

Beim Ehegattensplitting wird das gemeinsame Einkommen eines Paares halbiert, die darauf entfallende Einkommensteuer berechnet und die Steuerschuld anschließend verdoppelt. Das nützt vor allem Paaren, bei denen einer viel und der andere wenig verdient. Das Ehegattensplitting wurde 1958 erst auf Veranlassung des Bundesverfassungsgerichts ins Einkommensteuergesetz geschrieben./bk/seb/DP/men