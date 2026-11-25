BERLIN (dpa-AFX) - Im Koalitionsstreit über die geplante Rentenreform haben Fachpolitiker der Union ein Kompromissangebot vorgelegt. Die abschlagsfreie Frührente nach 45 Beitragsjahren könnte demnach "für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten" bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatte der "Spiegel" berichtet.

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Unterzeichner sind der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Johannes Winkel sowie Marc Biadacz und Pascal Reddig - die beiden leiten die CDU/CSU-Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales.

Die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren ist Teil der 33 Vorschläge der Rentenkommission. Die schwarz-rote Bundesregierung hatte im Juni eigentlich angekündigt, die Empfehlungen vollständig umzusetzen. Doch die SPD stemmt sich gegen das Ende der sogenannten Rente mit 63, auch mehrere CDU-Ministerpräsidenten haben sich dagegen ausgesprochen - während Befürworter einer großen Reform auch auf Umsetzung dieses Punktes beharren.

Was die Unionspolitiker konkret vorschlagen

Das Papier der drei CDU-Politiker nennt nun das Ziel, "diesen Knoten zu lösen und die Rentenreform endlich auf den Weg bringen zu können". Konkreter Vorschlag: Wer in seiner Erwerbszeit maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient hat, kann nach 45 Beitragsjahren weiterhin ohne Abschläge vorzeitig in Rente gehen. Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen dabei weiterhin berücksichtigt werden. Wer mehr verdient, zahlt reguläre Abschläge - aber nur für die angesammelten Rentenpunkte, die die genannte 70-Prozent-Grenze übersteigen.

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"Erst mit steigendem Einkommen wirken Abschläge. Damit machen wir die Frühverrentung zielgerichtet und sozial gerecht", heißt es in dem Papier. "Gleichzeitig machen wir die abschlagsfreie Frühverrentung für Beitragszahler und nachfolgende Generationen bezahlbar." Die Unionspolitiker nennen ihr Konzept "Respekt-Rente". Alle weiteren Empfehlungen der Kommission müssten "vollständig umgesetzt werden", fordern sie.

Unionsfraktionschef Frei: "Jetzt braucht es Bewegung in der Sache"

"Wir sind auf der Zielgeraden und haben die Chance, eine der großen Fragen unserer Zeit dauerhaft und für alle Generationen gerecht zu lösen", sagte Unionsfraktionschef Thorsten Frei dem "Spiegel". "Dabei sind wir nicht dogmatisch, sondern an zielgenauen Lösungen interessiert. Jetzt braucht es Bewegung in der Sache." Fraktionsvize Winkel mahnte, die Rentenreform dürfe nicht "an der fehlenden Bereitschaft eines Koalitionspartners scheitern, in der Sache Kompromisse einzugehen".

Eine Sprecherin des Bundesarbeitsministeriums erklärte am Mittwochabend auf Anfrage, das Ministerium arbeite intensiv an der Vorbereitung der Umsetzung der Empfehlungen der Alterssicherungskommission. "Wir bitten jedoch um Verständnis, dass wir uns zu einzelnen Details derzeit nicht äußern können." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die geplante Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle./sku/DP/mis